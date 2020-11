Allarme medici di base | troppi i colleghi contagiati | 20mila operatori infettati

(Di mercoledì 18 novembre 2020) L’viene daidi, sottoposti a turni massacranti anche per poter coprire idal virus. Isono sottoposti a turni di lavoro massacranti anche a causa deimalati di Covid. Sono, infatti, più diglisanitari (tra ospedalieri, Mmg e infermieri)da settembre a oggi, tra L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

“Gli ospedali scoppiano, i medici di famiglia sono al collasso. La sorveglianza sanitaria dei pazienti Covid a casa la stiamo facendo noi, ma se serve un’ecografia per controllare la polmonite, le Usc ...Presentata la novità anticipata da La Nazione: 200 apparecchi a chi è in casa, non da ricovero ma necessita di essere seguito. 10 giorni di monitoraggio, chiamate su smartphone ...