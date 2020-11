Alla Campania servivano 450 medici ma si presentano solo in 165 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si chiude con un sonoro insuccesso il bando di emergenza per trovare gli specialisti da destinare Alla Campania per la gestione dell'emergenza Covid. In particolare dei 150 medici indispensabili per ... Leggi su today (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si chiude con un sonoro insuccesso il bando di emergenza per trovare gli specialisti da destinareper la gestione dell'emergenza Covid. In particolare dei 150indispensabili per ...

Daniele_Manca : Stritolati e assolti, non solo Bassolino L’ex sindaco di Napoli e governatore della Campania è arrivato alla 19^ass… - LegaSalvini : ++ TRONFIO E ARROGANTE, HA PASSATO MESI A INSULTARE LE ALTRE REGIONI, ORA TACE SUL DISASTRO CAMPANIA (OSSIGENO SOMM… - carlosibilia : Prima di tutto la salute. La #Campania è zona rossa per tutelare i cittadini. Il governo si sta impegnando con più… - Notiziedi_it : Alla Campania servivano 450 medici ma si presentano solo in 165 - DanieleAmatulli : RT @GianluDaniele: A #Nerano la signora Rosa ha riaperto il negozio per sfamare 16 #migranti sbarcati in Italia per sfuggire alla guerra.Qu… -