All Together Now 18 novembre 2020: Antonio Marino canta Accetto miracoli (video e gallery)

Nella terza puntata della terza edizione di All Together Now di stasera, 18 novembre 2020, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche Antonio Marino, 38 anni, di Napoli, vocal coach e già concorrente di X Factor, che un anno e mezzo fa ha scoperto di avere un carcinoma al quarto stadio alle corde vocali, poi superato. Antonio, che ha parlato anche della propria omosessualità e della fortuna di avere il sostegno della famiglia, ha cantato il brano Accetto miracoli di Tiziano Ferro. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati d'eccezione di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra ...

