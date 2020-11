Alaba Juventus, “Tuttosport”: contatti con l’agente, nuovo piano di Paratici (Di mercoledì 18 novembre 2020) Alaba Juventus – La dirigenza bianconera vuole David Alaba e lavora per portarlo a Torino il più presto possibile. Il laterale austriaco classe 1992 è un obiettivo concreto e raggiungibile nonostante alcune difficoltà. L’affare, infatti, sarebbe facilitato dal suo eventuale arrivo a parametro zero la prossima estate, quando scadrà, ufficialmente, il suo contratto al Bayern Monaco. Tuttavia, c’è da tenere in considerazione la folta concorrenza che ha il richiamo dei maggiori club di caratura internazionale. Alaba Juventus, il nuovo piano bianconero I contatti tra la dirigenza bianconera e l’agente del giocatore Pini Zahavi, come viene riportato in un sondaggio di ‘Tuttosport’, sono continui. Le richieste di Alaba sono ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 18 novembre 2020)– La dirigenza bianconera vuole Davide lavora per portarlo a Torino il più presto possibile. Il laterale austriaco classe 1992 è un obiettivo concreto e raggiungibile nonostante alcune difficoltà. L’affare, infatti, sarebbe facilitato dal suo eventuale arrivo a parametro zero la prossima estate, quando scadrà, ufficialmente, il suo contratto al Bayern Monaco. Tuttavia, c’è da tenere in considerazione la folta concorrenza che ha il richiamo dei maggiori club di caratura internazionale., ilbianconero Itra la dirigenza bianconera edel giocatore Pini Zahavi, come viene riportato in un sondaggio di ‘Tuttosport’, sono continui. Le richieste disono ...

