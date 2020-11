Al via People Mover: novità per la mobilità di Bologna (Di mercoledì 18 novembre 2020) Al via da oggi a Bologna il nuovo collegamento veloce tra stazione centrale e aeroporto. Sette minuti su una monorotaia sopraelevata. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 18 novembre 2020) Al via da oggi ail nuovo collegamento veloce tra stazione centrale e aeroporto. Sette minuti su una monorotaia sopraelevata.

comunebologna : RT @BLQairport: Al via questa mattina la prima corsa del @MarconiExpress People Mover ?? la navetta che collega l'Aeroporto di #Bologna al… - mc_ddonalds : @yaboidavide @remembergoddes no white people come fidanzati o come una botta e via spiace - BLQairport : Al via questa mattina la prima corsa del @MarconiExpress People Mover ?? la navetta che collega l'Aeroporto di… - leggilanotizia : #PeopleMover al via, dalla stazione di #Bologna all’#AeroportoGuglielmoMarconi in sette minuti. Questa mattina, ore… - mircur8 : Dentro il complicato rapporto tra la regina Elisabetta e Margaret Thatcher -

Ultime Notizie dalla rete : via People People Mover al via, tra le contestazioni: "In pandemia, i costi ricadono sulle casse del Comune" BolognaToday