Al Pastificio Rummo il premio Industria Felix Barone Consorzio Asi | Un esempio per il territorio

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 18 novembre 2020) “Ancora una volta ilsi distingue per performance gestionali e affidabilità finanziaria. L’Alta onorificenza di bilancio del “– L’Italia che compete” assegnata allaSpa dimostra la solidità e la serietà imprenditoriale di questache rappresenta un fiore all’occhiello della realtà Asi Benevento ma anche dell’intero agroalimentare sannita e campano”. Così Luigi, presidente delAsi di Benevento e consigliere Ficei con delega Sud e Zes. “Riconoscimenti come questi – prosegue – sono il frutto della forza e determinazione di imprenditori che hanno saputo fronteggiare momenti economico/finanziari complessi, proprio come quello che stiamo vivendo, riuscendo non solo a ...