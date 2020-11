Afghanistan: Stoltenberg, la missione Nato va avanti (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - BRUXELLES, 18 NOV - "Continueremo a formare, consigliare e assistere le forze afghane nella loro lotta contro il terrorismo internazionale anche dopo la riduzione della presenza delle forze ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - BRUXELLES, 18 NOV - "Continueremo a formare, consigliare e assistere le forze afghane nella loro lotta contro il terrorismo internazionale anche dopo la riduzione della presenza delle forze ...

Il Ministro Guerini sul Documento Programmatico Pluriennale e missione Afghanistan

Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa e la missione in Afghanistan, ecco le ultime dichiarazioni importanti di Guerini.

