Afghanistan, Guerini: "In vista della Ministeriale Nato continueremo a fare la nostra parte" (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – Nel corso dell'audizione di questa mattina alle Commissioni riunite della Difesa il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha parlato della telefonata avuta nella mattina con il Segretario Generale della Nato Stoltenberg, in merito alla decisione americana di ridurre la propria presenza in Afghanistan e Iraq. "La posizione italiana si riassume nel motto 'in together, out together, adjust together', ci siamo arrivati insieme, ce ne andremo insieme, decideremo insieme. Ci è stata data assicurazione che gli Stati Uniti ritengono di mantenere inalterata la presenza delle strutture abilitanti, soprattutto dal punto di vista dell'aviazione ad ala fissa e ala rotante e di mantenere inalterato il sostegno di strutture e assetti provenienti al di fuori dell'Afghanistan, come ad esempio la base americana in Qatar. L'Italia- ribadisce il ministro- intende mantenersi all'interno di quella prospettiva che ho prima evidenziato, cioé di decidere insieme i passi che devono essere compiuti con alcuni punti essenziali. Primo, la sicurezza dei nostri contingenti impegnati. Il secondo il nostro impegno a decidere insieme. La Ministeriale Nato di febbraio, dopo l'insediamento della nuova amministrazione americana, sarà il momento in cui l'alleanza dovrà valutare la propria postura in Afghanistan. Dovrà decidere se continuare la missione, come continuare la missione oppure se procedere alla conclusione della missione in Afghanistan con il ritiro complessivo dei contingenti li schierati". E ribadisce: "Pur in presenza di questa decisione che sicuramente era stata preannunciata e che ieri è stata formalmente condivisa con gli Alleati, e alla luce delle condizioni di garanzia attraverso le quali la missione continua, penso che l'Italia continuerà a fare la propria parte".

