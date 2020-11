Adesso il caos invade il Perù

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Instabilità politica, contrazione dell’economia nazionale e problema sanitario causato dalla pandemia, è quanto sta vivendo in questo periodo il Perù. In meno di una settimana lo Stato sudamericano vede il Congresso votare il suo terzo Presidente, dopo l’impeachment nei confronti di Martin Vizcarra e le dimissioni forzate di Manuel Merino. Ora il nuovo incaricato, Francisco …ilil Perù InsideOver.

ricciottil : RT @OrNella645587: Adesso chi lo dice agli elettori della carciofara che i suoi amici stanno ostacolando l'arrivo del #RecoveryFund Chi lo… - panza_acida : RT @OrNella645587: Adesso chi lo dice agli elettori della carciofara che i suoi amici stanno ostacolando l'arrivo del #RecoveryFund Chi lo… - GaetanoBellino : RT @OrNella645587: Adesso chi lo dice agli elettori della carciofara che i suoi amici stanno ostacolando l'arrivo del #RecoveryFund Chi lo… - Rosyfree74 : RT @OrNella645587: Adesso chi lo dice agli elettori della carciofara che i suoi amici stanno ostacolando l'arrivo del #RecoveryFund Chi lo… - AnnaMar74773335 : RT @OrNella645587: Adesso chi lo dice agli elettori della carciofara che i suoi amici stanno ostacolando l'arrivo del #RecoveryFund Chi lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso caos

Molti esercenti si sono messi a disposizione per alleggerire il carico che sta gravando sugli ospedali. Gli accordi sono su base territoriale e vanno da 30 a ...Blog Calciomercato.com: PREMESSA Eccomi in VxL, bello come il sole e alla faccia di quell’antipatico, brutto e cattivo del Joker. Anche se in questo periodo mi immedesimo, ...