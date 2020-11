Adesso anche i medici si rivoltano contro Arcuri: “Dice falsità. Ecco come stanno le cose” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Mancavano solo i medici a ribellarsi al supercommissario Arcuri, e Adesso si aggiungono anche loro alla lunga lista. A difenderlo, oltre se stesso, ormai c’è rimasto solo il premier Conte, che invece di bocciarlo rilancia, e continua a offrirgli incarichi: ora si parla di lui anche per la gestione della situazione dell’ex Ilva. Dicevamo dei medici. Dopo gli anestesisti, ora è il turno dei rianimatori: costretti anche loro a manifestare sconcerto di fronte alla pervicacia con la quale Arcuri ha affermato che non ci sarebbero pressioni particolari sulle terapie intensive. La risposta dei diretti interessati, come fa notare Alessandro Giuli su Libero, “esclusi gli intubati, che avrebbero ben altro da dire ma purtroppo non ne hanno ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 18 novembre 2020) Mancavano solo ia ribellarsi al supercommissario, esi aggiungonoloro alla lunga lista. A difenderlo, oltre se stesso, ormai c’è rimasto solo il premier Conte, che invece di bocciarlo rilancia, e continua a offrirgli incarichi: ora si parla di luiper la gestione della situazione dell’ex Ilva. Dicevamo dei. Dopo gli anestesisti, ora è il turno dei rianimatori: costrettiloro a manifestare sconcerto di fronte alla pervicacia con la qualeha affermato che non ci sarebbero pressioni particolari sulle terapie intensive. La risposta dei diretti interessati,fa notare Alessandro Giuli su Libero, “esclusi gli intubati, che avrebbero ben altro da dire ma purtroppo non ne hanno ...

pisto_gol : #romanianorvegia é stata annullata per un caso covid che cosa succede adesso? Partita persa 3:0 + un punto di penal… - CarloCalenda : Fammi capire Massimo, qual è la colpa? Parlare di politica, filosofia, storia etc? Adesso la sinistra è diventata a… - chetempochefa : “Questa ondata è ancora più difficile. Nella prima, non volendo, venivamo celebrati come eroi dai balconi, adesso s… - BerryGoodItalia : Le ragazze adesso sono anche su Tiktok ? - artvdems : @oceanidisogni Io l'ho iniziata nell'estate 2016 e a settembre ho iniziato il liceo. Adesso sono al quinto anno e q… -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso anche E adesso negli Usa arriva anche "Amazon pharmacy", on line medicinali con e senza ricetta Il Fatto Quotidiano Giornata nera: 9 morti Contagi ancora alti

tra cui rientra anche la tragica perdita della 21enne luzzarese, Martina Bonaretti. Un numero di morti che segue quello già alto dei giorni scorsi: nel bollettino diramato due giorni fa dall’Ausl ...

Coronavirus, Iva Zanicchi: “Io ricoverata con mia sorella. Ora anche mio fratello è in ospedale, sta male”

Adesso la cantante ha ancora un po’ di tosse ... quando ha iniziato ad avvertire i primi sintomi: “Ero piena di dolori alle anche e alle articolazioni, ma ho pensato: ‘Teniamo duro, passerà’. Poi ...

tra cui rientra anche la tragica perdita della 21enne luzzarese, Martina Bonaretti. Un numero di morti che segue quello già alto dei giorni scorsi: nel bollettino diramato due giorni fa dall’Ausl ...Adesso la cantante ha ancora un po’ di tosse ... quando ha iniziato ad avvertire i primi sintomi: “Ero piena di dolori alle anche e alle articolazioni, ma ho pensato: ‘Teniamo duro, passerà’. Poi ...