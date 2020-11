Abuzzo da oggi in zona rossa Ecco quali saranno le limitazioni

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Da, mercoledì 18 novembre, l’Abruzzo diventa. Così il Presidente della Regione Marco Marsilio ha firmato l’ordinanza n.102 del 16 novembre 2020 recante ‘ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19?. Per le scuole, è prevista la didattica a distanza con la sola eccezione degli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia. Resta inoltre salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori. Sarà però “vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute, sono di conseguenza vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro”. Inoltre, bar e ristoranti “sono ...