A ottobre mercato auto europeo -7,1% (Di mercoledì 18 novembre 2020) Stando ai dati Acea, l’associazione europea dei costruttori automobilistici, a ottobre il mercato delle autovetture dell’Unione Europea è tornato in territorio negativo, dopo aver registrato il primo aumento dell’anno a settembre. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 novembre 2020) Stando ai dati Acea, l’associazione europea dei costruttorimobilistici, aildellevetture dell’Unione Europea è tornato in territorio negativo, dopo aver registrato il primo aumento dell’anno a settembre. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

Agenzia_Ansa : In rosso il mercato dell'auto #Ue, -7,1% a ottobre #ANSA - CorriereCitta : A ottobre mercato auto europeo -7,1% - Microbioma_it : È stato un altro mese impegnativo nel #microbiome space con molteplici accordi per #probiotici, prebiotici, e… - messveneto : Frena l’auto in Italia, ma Fca fa +12,5%: In ottobre mercato -0,2% con la fine degli incentivi - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: In rosso il mercato dell'auto #Ue, -7,1% a ottobre #ANSA -