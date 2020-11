5G più in alto di Huawei! È la space economy

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Più indell’Everest, del K2. Il 5G e la banda ultralarga di Tim voleranno direttamente nello Spazio prima di far ritorno sulla Terra, per mettersi al servizio di quelle aree dove connessione e telecomunicazioni sono ancora claudicanti. Il che, in tempi di smart working vita natural durante, non è accettabile. E allora ecco la mossa di Tim che punta a mettere all’angolo Huawei, ricorrendo direttamente allo Spazio e alla rete di satelliti che vi fluttua, nell’orbita del globo. Luigi Gubitosi, ceo del gruppo telefonico impegnato in questi mesi nella delicata partita per la rete unica insieme al player di Stato, Open Fiber, ha ufficializzato poco fa un accordo da 150 milioni di euro che a dire la verità era già trapelato nel corso dell’assemblea dell’Anci, due giorni fa. E cioè la sigla con Eutelsat, azienda francese di telecomunicazioni via satellite, finalizzata ad ...