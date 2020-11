Zona rossa: regioni Puglia, Liguria e Basilicata verso la stretta (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA «Al momento non c?è una crescita dell?epidemia, ma forse una leggera diminuzione». Così ieri, Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA «Al momento non c?è una crescita dell?epidemia, ma forse una leggera diminuzione». Così ieri, Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del...

LegaSalvini : LA CAMPANIA È ZONA ROSSA MA AL VASTO DI NAPOLI LA SITUAZIONE È QUESTA - mattino5 : #Covid19, la #Campania da zona gialla a zona rossa: è polemica 'Non è bella questa rissa tra governo e De Luca, tu… - CottarelliCPI : Tutto quello che volevate sapere ma non avete mai osato chiedere su come una regione diventa rossa: - Cattolibri : RT @Nikras75: I miei libri da 'zona rossa'...@EFuksas @SanPaoloEditore - scarpettavenere : RT @AnsaAbruzzo: Covid, zona rossa per l'Abruzzo, lockdown da mercoledì 18 -