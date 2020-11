Zona rossa: regioni Puglia, Liguria e Basilicata verso la stretta (Di martedì 17 novembre 2020) «Al momento non c?è una crescita dell?epidemia, ma forse una leggera diminuzione». Così ieri, Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero... Leggi su ilmattino (Di martedì 17 novembre 2020) «Al momento non c?è una crescita dell?epidemia, ma forse una leggera diminuzione». Così ieri, Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero...

LegaSalvini : LA CAMPANIA È ZONA ROSSA MA AL VASTO DI NAPOLI LA SITUAZIONE È QUESTA - CottarelliCPI : Tutto quello che volevate sapere ma non avete mai osato chiedere su come una regione diventa rossa: - mattino5 : #Covid19, la #Campania da zona gialla a zona rossa: è polemica 'Non è bella questa rissa tra governo e De Luca, tu… - SamGibili1 : RT @LaPravdania: breve storia triste (se qualcuno la sa meglio di me, precisi) i ristoratori toscani vanno a Roma a piedi, Conte li accogli… - liukjam : RT @Freedonia85: Qualche differenza tecnica tra la precedente bull run di #Bitcoin e quella attuale. La zona rossa, ovviamente, è quella di… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Zona rossa: regioni Puglia, Liguria e Basilicata verso la stretta Il Messaggero “Più mercati, non solo banchi alimentari“

“Stesse difficoltà, stesse opportunità”. Questo lo slogan che l’Anva Toscana Nord, il sindacato ambulanti di Confesercenti, ha lanciato in questa settimana per contestare l’applicazione del Dpcm per q ...

Tutti pazzi per le scarpe Lidl, ma a Cremona non ci sono

In tutt'Italia gente in coda per acquistarle a meno di 15 euro e poi rivenderle a quasi mille. Articolo diventato incredibilmente cool, ma in zona rossa non è considerato un «bene necessario» ...

“Stesse difficoltà, stesse opportunità”. Questo lo slogan che l’Anva Toscana Nord, il sindacato ambulanti di Confesercenti, ha lanciato in questa settimana per contestare l’applicazione del Dpcm per q ...In tutt'Italia gente in coda per acquistarle a meno di 15 euro e poi rivenderle a quasi mille. Articolo diventato incredibilmente cool, ma in zona rossa non è considerato un «bene necessario» ...