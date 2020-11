Zen Circus | ritratti di provincia dove osservare il mondo

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Se c’è una cosa che balza subito all’occhio in un comunicato stampa degli Zenè la bio. Che cresce, miriade di concerti, album, sold out, il libro, e quella novità per una band inserita nell’algoritmo indie: Sanremo. E se nel nuovo disco (undicesimo) L’ultima casa accogliente (Polydor/Universal) della band toscana si trova un carattere pop, meno schiaffi del solito, più variegato e meno monolitico, proprio il brano d’apertura, Catrame, è un proiettile brevettato Zen. A parlarcene Massimiliano Schiavelli, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Relazioni complicate e rifugi che si traformano in prigioni fra i temi del nuovo capitolo firmato da Appino e soci ...