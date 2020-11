Zaniolo: “Amici fantallenatori, sto tornando. Vi prometto che ci divertiremo” (Di martedì 17 novembre 2020) Nicolò Zaniolo non vede l’ora di tornare, sembra molto fiducioso e carico per il rientro dal brutto infortunio. La Roma e la Nazionale lo aspettano, intanto oggi ha scritto così sul suo profilo Instagram: “I’m coming back…e per i miei amici fantallenatori, ci divertiremo! Promesso”. Il post di Zaniolo su Instagram Foto: Instagram Personale Zaniolo L'articolo Zaniolo: “Amici fantallenatori, sto tornando. Vi prometto che ci divertiremo” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 17 novembre 2020) Nicolònon vede l’ora di tornare, sembra molto fiducioso e carico per il rientro dal brutto infortunio. La Roma e la Nazionale lo aspettano, intanto oggi ha scritto così sul suo profilo Instagram: “I’m coming back…e per i miei amici, ci divertiremo! Promesso”. Il post disu Instagram Foto: Instagram PersonaleL'articolo: “Amici, sto. Viche ci divertiremo” proviene da Alfredo Pedullà.

