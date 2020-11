Zack Snyder's Justice League: il nuovo trailer della versione in arrivo su HBO Max (Di martedì 17 novembre 2020) Zack Snyder ha presentato online il nuovo trailer della sua versione di Justice League, in arrivo su HBO Max nel 2021. Zack Snyder's Justice League ha ora un nuovo trailer presentato dal regista online, anche in questo caso in bianco e nero e sulle note di Hallelujah di Leonard Cohen. Il filmato mostra degli spezzoni dedicati ai singoli supereroi e alcune spettacolari sequenze d'azione che li mostra impegnati nel tentativo di salvare il mondo unendo le forze. La nuova versione del video presentato alcuni mesi fa, e poi rimosso per questioni di copyright del brano musicale scelto, propone qualche piccola scena in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 novembre 2020)ha presentato online ilsuadi, insu HBO Max nel 2021.'sha ora unpresentato dal regista online, anche in questo caso in bianco e nero e sulle note di Hallelujah di Leonard Cohen. Il filmato mostra degli spezzoni dedicati ai singoli supereroi e alcune spettacolari sequenze d'azione che li mostra impegnati nel tentativo di salvare il mondo unendo le forze. La nuovadel video presentato alcuni mesi fa, e poi rimosso per questioni di copyright del brano musicale scelto, propone qualche piccola scena in ...

