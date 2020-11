Yemen, il G20 della vergogna: il valore dell'export d'armi è tre volte quello degli aiuti (Di mercoledì 18 novembre 2020) Yemen, vergogna infinita. I paesi del G20 hanno esportato armamenti per 17 miliardi di dollari verso l'Arabia Saudita, alla guida della coalizione di paesi responsabile di tutti i raid aerei nel paese ... Leggi su 247.libero (Di mercoledì 18 novembre 2020)infinita. I paesi del G20 hanno esportato armamenti per 17 miliardi di dollari verso l'Arabia Saudita, alla guidacoalizione di paesi responsabile di tutti i raid aerei nel paese ...

È la denuncia di Oxfam a pochi giorni dal G20 dei capi di stato e di governo del 21 e 22 novembre che sarà ospitato proprio dall’Arabia Saudita.

Yemen, la campagna Oxfam in vista del prossimo G20

Dal 2015 i paesi del G20 hanno esportato armamenti per un valore di 17 miliardi di dollari verso l’Arabia, coinvolta nel conflitto in Yemen, dove è in corso la più grave ...

