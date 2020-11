World Toilet Day, nell’era Covid cresce l’attenzione per l’igiene (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Ottenere l’accesso a servizi igienici adeguati per tutti entro il 2030. E’ uno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Onu – il numero 6, dedicato all’accesso all’acqua e ai servizi igienici – e che il World Toilet Day vuole ricordare con forza. Il 19 novembre si celebra infatti in tutto il mondo questa Giornata mondiale istituita nel 2001, nata per sensibilizzare sull’importanza di adeguati servizi igienici per la salute delle persone: molti paesi in via di sviluppo ancora oggi non hanno accesso ai servizi igienici di base oppure condividono il bagno con altre famiglie e questo, insieme alla mancanza e alla scarsa qualità dell’acqua, a scarsi livelli di igiene e pratiche igienico-sanitarie inadeguate, hanno un impatto estremamente negativo sulla salute delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Ottenere l’accesso a servizi igienici adeguati per tutti entro il 2030. E’ uno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Onu – il numero 6, dedicato all’accesso all’acqua e ai servizi igienici – e che ilDay vuole ricordare con forza. Il 19 novembre si celebra infatti in tutto il mondo questa Giornata mondiale istituita nel 2001, nata per sensibilizzare sull’importanza di adeguati servizi igienici per la salute delle persone: molti paesi in via di sviluppo ancora oggi non hanno accesso ai servizi igienici di base oppure condividono il bagno con altre famiglie e questo, insieme alla mancanza e alla scarsa qualità dell’acqua, a scarsi livelli di igiene e pratiche igienico-sanitarie inadeguate, hanno un impatto estremamente negativo sulla salute delle ...

Igiene dei bagni tra pre e post pandemia, prima del coronavirus

