World of Warcraft | Shadowlands ci trasporta ' Oltre il Velo' nel nuovo spettacolare trailer di lancio

World of Warcraft: Shadowlands è in arrivo e per l'occasione Blizzard ha pubblicato un nuovo spettacolare trailer di lancio. L'espansione coinvolge i giocatori in un'avventura nelle Terretetre, regno di vite ultraterrene infinite dove le anime mortali giungono per trovare nuovi scopi o soffrire un eterno tormento da parte del Carceriere nella sua Torre dei Dannati. Durante l'esplorazione di questo luogo ultraterreno, i giocatori scopriranno il destino delle leggende di Warcraft, forgeranno un legame con una delle quattro Congreghe che regnano sui domini delle Terretetre e infine affronteranno una minaccia avvolta nell'oscurità, desiderosa di annientare il cosmo intero. I campioni di Orda e Alleanza hanno risposto alla chiamata per ...

