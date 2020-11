Wonder Girl | nuova serie The CW

(Di martedì 17 novembre 2020) Nell’aria si respira unaThe Cw con un’altra protagonista super femminile, o meglio direfemminile, si tratta infatti di! Yara Flor laCome molti di voi sapranno, abbiamo una, Yara Flor, figlia di una guerriera amazzone e un Dio del fiume brasiliano, che farà la sua comparsa nella mega saga crossover DC Future State che partirà questo gennaio 2021. Per i neofiti, faccio velocemente un recap di Dc Future State. La saga prenderà il via dopo il finale di Dark Nights: Death Metal, che si concluderà il 5 gennaio, e si articolerà su degli albi antologici e delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Wonder Girl

si tratta infatti di Wonder Girl! Come molti di voi sapranno, abbiamo una nuova Wonder Girl, Yara Flor, figlia di una guerriera amazzone e un Dio del fiume brasiliano, che farà la sua comparsa nella ...The CW al lavoro su una nuova serie TV della DC: tutte le news e le anticipazioni su trama, cast, uscita e streaming di Wonder Girl.