Warren Buffett | il prezzo delle azioni del Berkshire è vicino ai massimi

Leggi su invezz

(Di mercoledì 18 novembre 2020) LediHathaway (NASDAQ: BRK) disono scambiate in ribasso di circa l’1% oggi dopo aver registratorecord ieri. Il conglomerato ha acquistato partecipin quattro principali produttori di farmaci, nel tentativo di trarre vantaggio dal settore sanitario che potrebbe trarre vantaggio dalla ripresa dalla pandemia di Coronavirus. Analisi fondamentale: scommessa sanitaria Secondo il deposito normativo, ildiBuffet ha investito 5,7 miliardi di dollari indi produttori di farmaci, o 1,8 miliardi di dollari in ciascuna di Abbvie Inc, Bristol-Myers Squibb Co e Merck & Co, e ulteriori 136 milioni di dollari in Pfizer Inc. Le...