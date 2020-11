Volkswagen Tayron | arriverà in Europa da nuovo Tiguan Allspace

(Di martedì 17 novembre 2020) Ci vorrà ancora un po' di tempo per vederlo sul mercato europeo, ma intanto arriva qualche anticipazione sul. Nato per essere commercializzato sul mercato cinese , prodotto ...

AUTOilmensile : #Volkswagen Tayron verso un futuro europeo da nuovo Tiguan Allspace -

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen Tayron

Corriere dello Sport

Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma Volkswagen ha già in cantiere il progetto di un Suv di segmento D derivato dal Tayron del mercato cinese e con l'obiettivo, in quello europeo, di sostituire il Tigu ...Sebbene in una prospettiva di lungo periodo, Volkswagen produrrà a Wolfsburg un suv di segmento D derivato dal Tayron commercializzato in Cina. E' destinato a rimpiazzare Tiguan Allspace ...