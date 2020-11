Vite Al Limite: come sta Diana Bunch oggi? (Di martedì 17 novembre 2020) La conosceremo più da vicino giovedì in seconda serata su Real Time in un nuovo episodio di Vite Al Limite, ma negli Stati Uniti Diana Bunch è realmente una star. Stiamo parlando di una delle probabilmente più famose protagoniste del docu-reality ambientato a Houston, in Texas, e più precisamente all’interno della clinica specializzata nel trattamento di pazienti obesi del Dottor Nowzaradan. Diana Bunch, anche grazie alla sua storia familiare più che particolare e al suo grande successo nello show, è riuscita a conquistare i fan del programma diventando per tutti un’eroina. Solo di poche settimane fa, la notizia che Diana abbia una volta per tutte deciso di abbandonare la tv, rinunciando ... Leggi su tvblog (Di martedì 17 novembre 2020) La conosceremo più da vicino giovedì in seconda serata su Real Time in un nuovo episodio diAl, ma negli Stati Unitiè realmente una star. Stiamo parlando di una delle probabilmente più famose protagoniste del docu-reality ambientato a Houston, in Texas, e più precisamente all’interno della clinica specializzata nel trattamento di pazienti obesi del Dottor Nowzaradan., anche grazie alla sua storia familiare più che particolare e al suo grande successo nello show, è riuscita a conquistare i fan del programma diventando per tutti un’eroina. Solo di poche settimane fa, la notizia cheabbia una volta per tutte deciso di abbandonare la tv, rinunciando ...

