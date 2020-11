(Di martedì 17 novembre 2020) L'articolo VIDEO | Rettore Università Federico II: “Didattica a distanza non ferma l’ateneo, ma puntiamo a ritorno in aula” proviene da dire.it.

NetflixIT : Spadino che balla Donatella Rettore è la sola cosa che può svoltarci la giornata. Anche guardandolo in loop. - rominaperni : RT @RaiTre: Caos Calabria: salta il terzo commissario. Dopo le dimissioni di #Cotticelli e #Zuccatelli anche l'ex rettore #Gaudio rinuncia… - antonie85321896 : RT @RaiTre: Caos Calabria: salta il terzo commissario. Dopo le dimissioni di #Cotticelli e #Zuccatelli anche l'ex rettore #Gaudio rinuncia… - RaiTre : Caos Calabria: salta il terzo commissario. Dopo le dimissioni di #Cotticelli e #Zuccatelli anche l'ex rettore… - TgrRai : #Calabria. Rinuncia all’incarico di commissario regionale alla #sanità Eugenio Gaudio, ex rettore dell’università d… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Rettore

Dire

Sanità Calabria, Gaudio si dimette da commissario: "Mia moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro" L'ex rettore dell'Università rinuncia all’incarico da nuovo commissario alla Sanità della Regione Cala ...Dopo una settimana di polemiche e di pressioni sul governo, ed in particolare sul ministro alla Salute Roberto Speranza, il commissario in pectore della sanità calabrese - era ancora in ...