Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2020 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 novembre 2020) VIABILITÀ DEL 17 NOVEMBREORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE; PERMANGONO INVECE DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE UN INCIDENTE IN COMPLANARE BLOCCA IL TRAFFICO PROVOCANDO INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL GRA; TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PALOMBARESE TRA LE MOLETTE E SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA; RALLENTAMENTI POI SULLA VIA APPIA TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO. SI STA IN CODA SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA; IN ULTIMO, INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO. INFINE, PER ...