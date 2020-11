Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2020 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 novembre 2020) VIABILITÀ DEL 17 NOVEMBREORE 17:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL RACCORDO DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER ARDEATINA E TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E A24; E SULLA A24, SUL TRATTO URBANO, TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; ANCORA DISAGI SULLA FLAMINIA DOVE IL TRAFFICO È BLOCCATO, PER LAVORI IN CORSO, NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER SACROFANO E IL CIMITERO FLAMINIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. SI STA IN CODA SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA IN DIREZIONE ...