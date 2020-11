Venezuela-Cile, il gol di Arturo Vidal per il pareggio 1-1 (VIDEO) (Di martedì 17 novembre 2020) Il VIDEO del gol di Arturo Vidal, che vale il pareggio 1-1 nella sfida Venezuela-Cile, valida per le qualificazioni sudamericane alla Coppa del Mondo. Dopo il tentativo del compagno di squadra Beausejour ben difeso dai padroni di casa, il calciatore Cileno non sbaglia e calcia in rete il pallone che gli era rimbalzato sui piedi (15′). In alto le immagini del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) Ildel gol di, che vale il1-1 nella sfida, valida per le qualificazioni sudamericane alla Coppa del Mondo. Dopo il tentativo del compagno di squadra Beausejour ben difeso dai padroni di casa, il calciatoreno non sbaglia e calcia in rete il pallone che gli era rimbalzato sui piedi (15′). In alto le immagini del gol. SportFace.

