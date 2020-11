Varese, epicentro della seconda ondata: 'Consumati 18mila litri di ossigeno al giorno' (Di martedì 17 novembre 2020) commenta Risparmiata in parte dalla prima fase della pandemia di coronavirus , Varese si ritrova ora in piena emergenza con i contagi che aumentano giornalmente. 'Probabilmente siamo l'epicentro, un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 17 novembre 2020) commenta Risparmiata in parte dalla prima fasepandemia di coronavirus ,si ritrova ora in piena emergenza con i contagi che aumentano giornalmente. 'Probabilmente siamo l', un ...

alcinx : RT @La_Prealpina: Varese resta l’epicentro - AlexBongini : RT @La_Prealpina: Varese resta l’epicentro - La_Prealpina : Varese resta l’epicentro - maxgreco : RT @ottoezerodue: @maxgreco Interessante, ma come confrontare le città? Si vede però che i flussi giornalieri in ingresso a Milano arrivano… - ottoezerodue : @maxgreco Interessante, ma come confrontare le città? Si vede però che i flussi giornalieri in ingresso a Milano ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Varese epicentro Varese, epicentro della seconda ondata: "Consumati 18mila litri di ossigeno al giorno" TGCOM Manca l'ossigeno (e le bombole): a Varese consumati 18mila litri al giorno

Risparmiata in parte dalla prima fase della pandemia di coronavirus, Varese si ritrova ora in piena emergenza con i contagi che aumentano giornalmente.

Varese, epicentro della seconda ondata: "Consumati 18mila litri di ossigeno al giorno"

“Probabilmente siamo l’epicentro, un dato quantitativo che può essere preso come unità di misura è il consumo di ossigeno”, spiega a " Quarta Repubblica" Lorenzo Maffioli, direttore sanitario dell’Ass ...

Risparmiata in parte dalla prima fase della pandemia di coronavirus, Varese si ritrova ora in piena emergenza con i contagi che aumentano giornalmente.“Probabilmente siamo l’epicentro, un dato quantitativo che può essere preso come unità di misura è il consumo di ossigeno”, spiega a " Quarta Repubblica" Lorenzo Maffioli, direttore sanitario dell’Ass ...