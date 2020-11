Vaia, direttore Spallanzani: “Basta clima di terrore sul Covid, andando avanti così ce la faremo” (Di martedì 17 novembre 2020) Il direttore dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’edizione de Il Mattino. Tra i vari punti, il professore ha voluto rassicurare la popolazione ed ha chiesto di smettere di creare un clima di terrore, dal momento che non rappresenta la soluzione ideale per sconfiggere il nemico. “Alcuni vogliono terrorizzare la gente … L'articolo Vaia, direttore Spallanzani: “Basta clima di terrore sul Covid, andando avanti così ce la faremo” Leggi su dailynews24 (Di martedì 17 novembre 2020) Ildellodi Roma, Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’edizione de Il Mattino. Tra i vari punti, il professore ha voluto rassicurare la popolazione ed ha chiesto di smettere di creare undi, dal momento che non rappresenta la soluzione ideale per sconfiggere il nemico. “Alcuni vogliono terrorizzare la gente … L'articolo: “Bastadisulcosì ce la faremo”

Andrea80821276 : RT @Radio1Rai: '#Vaccino? Prima di somministrarlo dobbiamo essere certi che sia innocuo ed efficace. Terapie intensive? Non hanno lo stess… - giorgiozanchini : RT @Radio1Rai: '#Vaccino? Prima di somministrarlo dobbiamo essere certi che sia innocuo ed efficace. Terapie intensive? Non hanno lo stess… - radioanchio : RT @Radio1Rai: '#Vaccino? Prima di somministrarlo dobbiamo essere certi che sia innocuo ed efficace. Terapie intensive? Non hanno lo stess… - Radio1Rai : '#Vaccino? Prima di somministrarlo dobbiamo essere certi che sia innocuo ed efficace. Terapie intensive? Non hanno… - tg2rai : #Tg2Post #16novembre “Le responsabilità della politica' Ore 21.00 conduce @nunimorenoTg2 Ospiti: @SBuffagni (Mo… -