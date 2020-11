Vaccino per il COVID-19, tutti i contratti già firmati dall’UE (Di martedì 17 novembre 2020) La Commissione Europea si sta muovendo ormai da settimane per assicurare a tutti i cittadini dei Paesi Membri e non solo – sono già previste donazioni per i Paesi del Mondo con meno disponibilità economiche – la giusta quantità di Vaccino contro il COVID-19. È di oggi la notizia di un pre-accordo con Moderna per almeno 160 milioni di dosi del Vaccino prodotto dalla società farmaceutica statunitense per il 2021, ma in queste ultime settimane la Commissione Europea ha già firmato cinque diversi contratti con altrettanti produttori di vaccini per il COVID per un totale di oltre 1 miliardo e 225 milioni di dosi con un’opzione per ulteriori 580 milioni di dosi. Vediamo insieme quali sono i contratti già ... Leggi su blogo (Di martedì 17 novembre 2020) La Commissione Europea si sta muovendo ormai da settimane per assicurare ai cittadini dei Paesi Membri e non solo – sono già previste donazioni per i Paesi del Mondo con meno disponibilità economiche – la giusta quantità dicontro il-19. È di oggi la notizia di un pre-accordo con Moderna per almeno 160 milioni di dosi delprodotto dalla società farmaceutica statunitense per il 2021, ma in queste ultime settimane la Commissione Europea ha già firmato cinque diversicon altrettanti produttori di vaccini per ilper un totale di oltre 1 miliardo e 225 milioni di dosi con un’opzione per ulteriori 580 milioni di dosi. Vediamo insieme quali sono igià ...

reportrai3 : #Vaccino contro #Covid19: la Commissione europea rifiuta di rivelare il nome dei sette negoziatori scelti dagli Sta… - reportrai3 : «Due terzi del mondo probabilmente dovranno aspettare fino al 2022 per il vaccino. È già accaduto con l’Aids».… - reportrai3 : «È interesse comune bloccare lo sviluppo del virus, perché se rimane ancora in giro in certe parti del mondo ritorn… - lauramjj58 : Ma questo che santi in paradiso ha??.Che protezioni??.Per avere lui disgraziatamente per noi )tutti gli incarichi a… - AnnaGar25771176 : @MonkeyPills battaglia per il vaccino -