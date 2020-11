Vaccino Covid, UE a colloquio con Moderna per 160 milioni di dosi (Di martedì 17 novembre 2020) L’Unione Europea intavola trattative con Moderna per 160 milioni di dosi del nuovo Vaccino contro il Covid-19. Intesa anche con Curevac L’Unione Europea ha iniziato le trattative con la casa farmaceutica Moderna per circa 160 milioni di dosi di Vaccino. Ad annunciare l’avvio dell’intesa è stata la stessa presidente di Commissione, Ursula Von der Leyen. L’UE intanto collabora con altre cinque case farmaceutiche, Pfizer-Biontech, AstraZeneca, Sanofi-GSK, e Janssen Pharmaceutica. La casa farmaceutica Moderna ha annunciato ieri che il suo Vaccino ha una efficacia del 94,5%. Oggi invece la Commissione Europea ha autorizzato un altro contratto con Curevac per 405 ... Leggi su zon (Di martedì 17 novembre 2020) L’Unione Europea intavola trattative conper 160didel nuovocontro il-19. Intesa anche con Curevac L’Unione Europea ha iniziato le trattative con la casa farmaceuticaper circa 160didi. Ad annunciare l’avvio dell’intesa è stata la stessa presidente di Commissione, Ursula Von der Leyen. L’UE intanto collabora con altre cinque case farmaceutiche, Pfizer-Biontech, AstraZeneca, Sanofi-GSK, e Janssen Pharmaceutica. La casa farmaceuticaha annunciato ieri che il suoha una efficacia del 94,5%. Oggi invece la Commissione Europea ha autorizzato un altro contratto con Curevac per 405 ...

