Vaccini, l'Ue firma gli accordi con Moderna e CureVac (Di martedì 17 novembre 2020) Vaccini, l'Ue firma gli accordi con Moderna e CureVac per oltre 350 milioni di dose. E presto ci saranno altre intese. ROMA – Continua la corsa al vaccino. L'Ue ha firmato gli accordi con Moderna e CureVac per oltre 350 milioni di dose. Con la prima azienda è stata messa nero su bianco una pre-intesa per la fornitura di 160 milioni di dosi del farmaco. Nelle prossime settimane si cercherà di arrivare alla fumata bianca definitiva. Accordo che, secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda, non consentirà di avere il farmaco a disposizione già nel 2020. Le prime dosi, infatti, sono dedicate al mercato americano.

