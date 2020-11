USD SGD scende poiché le NODX di Singapore calano per il secondo mese consecutivo

Leggi su invezz

(Di martedì 17 novembre 2020) Le esportazioni non petrolifere di) sono diminuite per ilin ottobre, principalmente a causa della debolezza nel settore non elettronico. In risposta, il dollaro di(USD/SGD) è rimasto relativamente invariato durante la sessione asiatica di oggi. USD/SGDcon il calo dellediLe esportazioni dideludonoè una delle economie con le migliori prestazioni nel sud-est asiatico quest’anno. Nel terzo trimestre, i dati del Ministero del Commercio e dell’Industria (MTI) hanno mostrato che l’economia è cresciuta del 7,9%. Si tratta di un miglioramento significativo rispetto al ...