Usa | New York Times | Trump progetta di bombardare l’Iran

Una fonte anonima ha riferito al New York Times che Trump ha organizzato una riunione per parlare della possibilità di bombardare l'Iran. Attaccare militarmente alcuni siti nucleari iraniani come ultimo atto della sua presidenza. Questa sarebbe l'attuale volontà di Donald Trump. A riferirlo è il New York Times che si è avvalso delle notizie provenienti …

