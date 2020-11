Uomini e Donne Over | Anna Tedesco in lutto | “Mi manchi tantissimo…” FOTO

(Di martedì 17 novembre 2020) GraveperPer diversi anni ha fatto parte del Tronodi. Stiamo parlando diche, nonostante non partecipa più al dating show di Maria De Filippi, la donna è ancora nel cuore di molti telespettatori. Ricordiamo che in trasmissione all’epoca la dama ha avuto numerosi battibecchi con lo storico opinionista Gianni Sperti. Nelle ultime ore laha subito una grave perdita: è morta la madre con la quale aveva un rapporto molto speciale. Attraverso il suo account Instagram, la diretta interessata ha condiviso uno scatto commovente con la seguente didascalia: “Ho imparato molte cose da te mamma, ma non ho mai imparato a vivere senza di te. Ora ho bisogno ...

Anna Tedesco ex dama del trono over di Uomini e Donne, su i social ha condiviso il dolore per la perdita della sua amata mamma. L’ex dama ha rivolto parole d’amore per sua madre, condividendo una foto ...In molti in questi giorni si sono accorti dell’assenza di Nicola Mazzitelli a Uomini e donne e si sono chiesti il perché. Alcuni hanno pensato che il peggioramento della pandemia e i conseguenti ...