Unità speciali per il coronavirus: così utili, così disattese (Di martedì 17 novembre 2020) Dove hanno agito, le Usca sembrano essere riuscite a ridurre la pressione sugli ospedali. Ma non in tutte le regioni sono effettivamente operative. Per esempio, tre di quelle più colpite dalla seconda ondata hanno un tasso di copertura molto basso. di Leonzio Rizzo, Massimo Taddei e Gilberto Turati (Fonte: lavoce.info) Unità speciali per il coronavirus Con il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020, in concomitanza con il Dpcm che decretava il lockdown, il governo ha istituito le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca). L’iniziativa è lodevole: assicurare lo svolgimento dell’attività ordinaria ai medici di medicina generale (così come ai pediatri e ai medici di continuità assistenziale) e, nel contempo, garantire la diagnosi, la presa in carico e il monitoraggio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) Dove hanno agito, le Usca sembrano essere riuscite a ridurre la pressione sugli ospedali. Ma non in tutte le regioni sono effettivamente operative. Per esempio, tre di quelle più colpite dalla seconda ondata hanno un tasso di copertura molto basso. di Leonzio Rizzo, Massimo Taddei e Gilberto Turati (Fonte: lavoce.info) Unitàper ilCon il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020, in concomitanza con il Dpcm che decretava il lockdown, il governo ha istituito le Unitàdi continuità assistenziale (Usca). L’iniziativa è lodevole: assicurare lo svolgimento dell’attività ordinaria ai medici di medicina generale (così come ai pediatri e ai medici di continuità assistenziale) e, nel contempo, garantire la diagnosi, la presa in carico e il monitoraggio ...

sbonaccini : Continua il lavoro delle 'Usca', unità speciali che assistono a domicilio pazienti Covid che non necessitano di ric… - ilfattoblog : Unità speciali per il coronavirus: così utili, così disattese - mororosso : RT @sbonaccini: Continua il lavoro delle 'Usca', unità speciali che assistono a domicilio pazienti Covid che non necessitano di ricovero os… - clikservernet : Unità speciali per il coronavirus: così utili, così disattese - Noovyis : (Unità speciali per il coronavirus: così utili, così disattese) Playhitmusic - -