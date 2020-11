Under 21, Nicolato “Domani spazio a chi ha giocato meno. Ai ragazzi chiedo sempre il massimo” (Di martedì 17 novembre 2020) “Domani speriamo di fare una gara diversa. Per loro è una partita da dentro o fuori, sono obbligati a vincere e avranno grandi motivazioni. Ai ragazzi chiedo come sempre di spingere al massimo e di far vedere le loro qualità”. Queste le parole di Paolo Nicolato, c.t della nazionale Under 21, alla vigilia del match contro la Svezia, che chiuderà il girone di qualificazioni. L’Italia ha già staccato il pass per la seconda fase del Campionato Europeo, dopo la vittoria di domenica in Lussemburgo. Ecco perché la gara di domani sarà un’occasione per dare spazio a chi ha giocato meno. “Ci sarà un’ampia rotazione visto che siamo stati così bravi da qualificarci con una ... Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) “Domani speriamo di fare una gara diversa. Per loro è una partita da dentro o fuori, sono obbligati a vincere e avranno grandi motivazioni. Aicomedi spingere al massimo e di far vedere le loro qualità”. Queste le parole di Paolo, c.t della nazionale21, alla vigilia del match contro la Svezia, che chiuderà il girone di qualificazioni. L’Italia ha già staccato il pass per la seconda fase del Campionato Europeo, dopo la vittoria di domenica in Lussemburgo. Ecco perché la gara di domani sarà un’occasione per darea chi ha. “Ci sarà un’ampia rotazione visto che siamo stati così bravi da qualificarci con una ...

sportface2016 : #U21EURO | #Nicolato: 'Domani spazio a chi ha giocato di meno' - RaiSport : La #Nazionale Under 21 concluderà con la #Svezia il suo cammino nelle qualificazioni per #Euro2021 #calcio #under21… - Pall_Gonfiato : #Under21, #Pinamonti lascia il ritiro: nuovi convocati per il ct Nicolato - sportli26181512 : Europei Under 21, tutti i migliori giocatori della storia del torneo: Gli azzurrini di Nicolato hanno portato a ter… - AlessandroPaoli : RT @TuttoNazionali: ?????????? (2??1??) | ?? #Nicolato: «È stata una qualificazione difficile da centrare» #TuttoNazionali #Italia #ItaliaU21 #It… -