Una proiezione speciale per la Giornata dei diritti dell’infanzia (Di martedì 17 novembre 2020) Il 20 novembre è l’Anniversario dell’approvazione della Convenzione dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e si festeggia perciò l’omonima Giornata. Anche quest’anno il Comitato UNICEF di Torino si prefigge di celebrare la ricorrenza con numerose iniziative, tra cui quella del Museo Nazionale del Cinema, che partecipa con la proiezione – gratuita e in streaming – rivolta alle scuole primarie e secondarie di I grado del film d’animazione candidato all’Oscar I racconti di Parvana (The Breadwinner) di Nora Twomey, sostenuto e promosso dall’UNICEF, basato sul romanzo Sotto il burqa di Debora Ellis. I giorni disponibili per la proiezione sono il 18 e il 19 novembre, alle ore 10:00. Il film racconta la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 novembre 2020) Il 20 novembre è l’Anniversario dell’approvazione della Convenzione deidell’Infanzia e dell’Adolescenza, e si festeggia perciò l’omonima. Anche quest’anno il Comitato UNICEF di Torino si prefigge di celebrare la ricorrenza con numerose iniziative, tra cui quella del Museo Nazionale del Cinema, che partecipa con la– gratuita e in streaming – rivolta alle scuole primarie e secondarie di I grado del film d’animazione candidato all’Oscar I racconti di Parvana (The Breadwinner) di Nora Twomey, sostenuto e promosso dall’UNICEF, basato sul romanzo Sotto il burqa di Debora Ellis. I giorni disponibili per lasono il 18 e il 19 novembre, alle ore 10:00. Il film racconta la ...

marina_estati : @ValerioFenty sei reale o una proiezione della mia mente.. un specie di amico immaginario in un twitter pieno di capre convinte? - ETextraterres3 : @harryxsavedme Io non esisto, sono solo una proiezione delle droghe che usi - schneegurochka : mads mikkelsen, il mio ragazzo e una proiezione astrale di mads mikkelsen - Daviduccieh : @La_Connie_ Può essere. Secondo me c'è poca consapevolezza sul perché alcune cose innocue ci diano fastidio. Spesso… - PaoloIraldi : #Parigi, più di altre grandi città, è una proiezione di sogni e interiorità, il luogo-non luogo per antonomasia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Una proiezione Una proiezione speciale per la Giornata dei diritti dell'infanzia Metropolitan Magazine Italia Labyrinth of Cinema, il testamento del re degli eccentrici

Un omaggio al cinema e alla vita, un groviglio inestricabile di comico e tragico. Disponibile in streaming su Fareastream. GUARDALO ORA » ...

Museo del Cinema, speciale proiezione per la Giornata dei diritti dell'Infanzia

Il Museo Nazionale del Cinema partecipa con la proiezione - gratuita e in streaming - rivolta alle scuole primarie e secondarie di I grado del film d’animazione candidato all’Oscar The Breadwinner di ...

Un omaggio al cinema e alla vita, un groviglio inestricabile di comico e tragico. Disponibile in streaming su Fareastream. GUARDALO ORA » ...Il Museo Nazionale del Cinema partecipa con la proiezione - gratuita e in streaming - rivolta alle scuole primarie e secondarie di I grado del film d’animazione candidato all’Oscar The Breadwinner di ...