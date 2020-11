Una nuova mappatura del cervello rileverebbe l’Alzheimer precocemente (Di martedì 17 novembre 2020) Si spera che grazie ad una nuova ricerca, si arriverà a una diagnosi precoce dell’Alzheimer, usando una speciale tecnica impiegata spesso per scoprire le origini della Luna. Il ricercatore della James Cook University, il dottor Brandon Mahan ha collaborato con un team di ricercatori francesi della “Université de Paris, Institut de Physique du Globe de Paris” e insieme hanno comparato cervelli con l’Alzheimer e cervelli senza per capirne le differenze. “Il nostro studio ha chiaramente mostrato che i cervelli sani e quelli affetti da Alzheimer hanno dei differenti tracciati isotopici. Nello specifico hanno diverse composizioni di rame e zinco, ed è questo a contribuire alla progressione della malattia”. Al momento, l’Alzheimer è spesso diagnosticato attraverso le tac al ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 17 novembre 2020) Si spera che grazie ad unaricerca, si arriverà a una diagnosi precoce dell’Alzheimer, usando una speciale tecnica impiegata spesso per scoprire le origini della Luna. Il ricercatore della James Cook University, il dottor Brandon Mahan ha collaborato con un team di ricercatori francesi della “Université de Paris, Institut de Physique du Globe de Paris” e insieme hanno comparato cervelli con l’Alzheimer e cervelli senza per capirne le differenze. “Il nostro studio ha chiaramente mostrato che i cervelli sani e quelli affetti da Alzheimer hanno dei differenti tracciati isotopici. Nello specifico hanno diverse composizioni di rame e zinco, ed è questo a contribuire alla progressione della malattia”. Al momento, l’Alzheimer è spesso diagnosticato attraverso le tac al ...

