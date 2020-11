“Una metamorfosi!”. Da UeD sono passati solo 3 anni ma Desirée Popper è irriconoscibile (Di martedì 17 novembre 2020) Desirèe Popper si è fatta conoscere dal pubblico italiano con la sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne. A quel tempo, parliamo di tre anni fa, era in coppia con la collega Rosa Perrotta. Da allora, però, di tempo ne è passato, e Desirèe si è letteralmente trasformata. Innanzitutto da modella in cerca di visibilità, la brasiliana è oggi un’attrice con diversi progetti in cantiere, tra cui la pellicola “Survivor”. Desirèe, 28 anni, vive da 9 anni a Roma e, oltre alla passione per la recitazione, è anche disegnatrice di costumi da bagno. Ha vissuto ad Istanbul per due anni e parla diverse lingue tra cui portoghese, inglese, spagnolo e un po’ il turco. Abbandonata dalla madre e senza aver mai ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 17 novembre 2020) Desirèesi è fatta conoscere dal pubblico italiano con la sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne. A quel tempo, parliamo di trefa, era in coppia con la collega Rosa Perrotta. Da allora, però, di tempo ne è passato, e Desirèe si è letteralmente trasformata. Innanzitutto da modella in cerca di visibilità, la brasiliana è oggi un’attrice con diversi progetti in cantiere, tra cui la pellicola “Survivor”. Desirèe, 28, vive da 9a Roma e, oltre alla passione per la recitazione, è anche disegnatrice di costumi da bagno. Ha vissuto ad Istanbul per duee parla diverse lingue tra cui portoghese, inglese, spagnolo e un po’ il turco. Abbandonata dalla madre e senza aver mai ...

