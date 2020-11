Una madre ha accoltellato la figlia di 8 anni a Palermo (Di martedì 17 novembre 2020) AGI - Col coltello ha colpito diverse volte la figlia di otto anni: la bimba ha riportato qualche ferita ma, fortunatamente, la sua vita non è in pericolo. Il fatto è avvenuto in un condominio del quartiere Villa Tasca di Palermo. La madre, 38 anni, si trova in questo momento nella caserma del Comando provinciale dei carabinieri che la stanno interrogando. La sua posizione è ancora da valutare da parte di investigatori ed inquirenti che, cercando di ricostruire i fatti e le possibili motivazioni, stanno sentendo alcuni testimoni, tra cui i vicini di casa. Ad intervenire i carabinieri del Nucleo Radiomobile e del Comando provinciale avvertiti dai vicini di casa, allertati dalle urla della bimba e della sorellina più piccola. Leggi su agi (Di martedì 17 novembre 2020) AGI - Col coltello ha colpito diverse volte ladi otto: la bimba ha riportato qualche ferita ma, fortunatamente, la sua vita non è in pericolo. Il fatto è avvenuto in un condominio del quartiere Villa Tasca di. La, 38, si trova in questo momento nella caserma del Comando provinciale dei carabinieri che la stanno interrogando. La sua posizione è ancora da valutare da parte di investigatori ed inquirenti che, cercando di ricostruire i fatti e le possibili motivazioni, stanno sentendo alcuni testimoni, tra cui i vicini di casa. Ad intervenire i carabinieri del Nucleo Radiomobile e del Comando provinciale avvertiti dai vicini di casa, allertati dalle urla della bimba e della sorellina più piccola.

fanpage : “Ai miei piedi ciò che mi restituiscono di mia madre. Non posso nemmeno buttarmi a capofitto su quegli abiti per se… - chetempochefa : 'Tra i 113 migranti che sono stati salvati da Open Armsc’era anche Bangaly, 6 anni, è il bimbo che nel video che vi… - chetempochefa : 'È la prima donna vicepresidente, ma non solo la prima donna... è la prima figlia di emigrati, da una madre single.… - trasposta : per la seconda volta l’essere una famiglia separata ci salva dal sto virus i parenti da parte di mia madre non li v… - _0Ecl1pse0_ : @Giovannid_22 @zorzi_gaia Io non l'ho vista una scena brutta, si perculano tutti i giorni nella casa, nessuno ha ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Una madre Batterio-killer tra i neonati a Verona, la madre: “Il direttore generale dell’ospedale non può… Il Fatto Quotidiano Un bambino di 5 anni ha perso il padre e la madre per il Covid

Il 26 giugno era morto. La madre del bambino, Mariah Gonzalez, 29 anni, maestra d'asilo, si è ammalata tre mesi e mezzo dopo, il 5 ottobre, dopo aver passato una giornata a fare spese, come fosse una ...

Picchiava madre e padre: pena di 2 anni e mezzo

CURTATONE. Schiavo dell’alcol, da 3 anni, maltrattava e picchiava gli anziani genitori, soprattutto la madre, più in difficoltà a difendersi. Hanno sopportato fino all’ultimo, fino allo scorso maggio ...

Il 26 giugno era morto. La madre del bambino, Mariah Gonzalez, 29 anni, maestra d'asilo, si è ammalata tre mesi e mezzo dopo, il 5 ottobre, dopo aver passato una giornata a fare spese, come fosse una ...CURTATONE. Schiavo dell’alcol, da 3 anni, maltrattava e picchiava gli anziani genitori, soprattutto la madre, più in difficoltà a difendersi. Hanno sopportato fino all’ultimo, fino allo scorso maggio ...