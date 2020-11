Una candela sulle finestre di Olbia per ricordare la tragica alluvione (Di martedì 17 novembre 2020) (Visited 62 times, 62 visits today) Notizie Simili: Morti morti sì o no, cosa pensano le mamme ...al numero +39 345 356 7512 Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it Leggi su galluraoggi (Di martedì 17 novembre 2020) (Visited 62 times, 62 visits today) Notizie Simili: Morti morti sì o no, cosa pensano le mamme ...al numero +39 345 356 7512 Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it

forniallslaugh : Siamo state catapultate nel passato, l’atmosfera era di gioia e i canti fantastici. Sono uscita e sentivo il cuore… - natvralswift : @gioxgoldenn ma come stai fissando una candela amo, io tutto bene?? - gioxgoldenn : @natvralswift sto fissando una candela dalle 15 aspettando che si sciolga, per il resto tutto bene. tu??? - _Werbackbitches : @imelijahm Considera che io l'altro giorno mi sono messa una candela davanti e continuavo a ripetere 'phesmatos incendia'quindi ahah - OhWhatFun__ : @Saryndipity86 Ma sai che per me è la cosa più sensata ? Magari anche solo per una candela ma almeno è una cosa che desideri.. -

Ultime Notizie dalla rete : Una candela Olbia, una candela sulle finestre per ricordare la tragica alluvione Gallura Oggi Lutto: 'Si è spenta una stella'. Scarlino piange la piccola Selene

L’Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino mercoledì 18 novembre Scarlino: L’Amministrazione comunale di Scarlino si stringe attorno alla famiglia della piccola Selene che si è spenta ...

Addio alla piccola Selene: è morta la bambina malata di leucemia

La piccola si è spenta all'ospedale di Pisa. A Scarlino proclamato il lutto cittadino SCARLINO. La piccola Selene De Rosa non ce l'ha fatta. La bambina di un anno e mezzo, affetta da leucemia, che lo ...

L’Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino mercoledì 18 novembre Scarlino: L’Amministrazione comunale di Scarlino si stringe attorno alla famiglia della piccola Selene che si è spenta ...La piccola si è spenta all'ospedale di Pisa. A Scarlino proclamato il lutto cittadino SCARLINO. La piccola Selene De Rosa non ce l'ha fatta. La bambina di un anno e mezzo, affetta da leucemia, che lo ...