UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 18 novembre 2020 (Di martedì 17 novembre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 18 novembre 2020: Incitato anche da Alex (Maria Maurigi) e Vittorio (Amato D’Auria), Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) tenta di ricostruire la sua storia d’amore con Rossella (Giorgia Gianetiempo), ma ciò non sarà semplice…Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Eva si schiera con Christoph contro Robert!Sempre più in crisi, un passo falso compiuto da Michele (Alberto Rossi) in radio fornisce a Silvia (Luisa Amatucci) l’assist per riflettere meglio sul loro rapporto. Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) vorrebbe in qualche modo sensibilizzare gli abitanti del quartiere, che hanno trattato malissimo la famiglia rom. Susanna (Agnese ... Leggi su tvsoap (Di martedì 17 novembre 2020)di Unalin onda mercoledì 18: Incitato anche da Alex (Maria Maurigi) e Vittorio (Amato D’Auria), Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) tenta di ricostruire la sua storia d’amore con Rossella (Giorgia Gianetiempo), ma ciò non sarà semplice…Leggi anche: Tempesta d’amore,italiane: Eva si schiera con Christoph contro Robert!Sempre più in crisi, un passo falso compiuto da Michele (Alberto Rossi) in radio fornisce a Silvia (Luisa Amatucci) l’assist per riflettere meglio sul loro rapporto. Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) vorrebbe in qualche modo sensibilizzare gli abitanti del quartiere, che hanno trattato malissimo la famiglia rom. Susanna (Agnese ...

