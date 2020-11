Un libro da salvare | Il doloroso e il vero Elegia delle “Operette morali”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 17 novembre 2020) Opera cruda, grandiosa, potente; opera ambigua e sfuggente sin dallo stesso titolo crudelmente anfibio e che subito, d’incanto, ci fa comprendere la natura luciferina – perché umbratile, energica, dissidente – della scrittura leopardiana Di Mario Fresa Leggere le “Operette morali” di Leopardi significa bruciare ogni ultima, possibile illusione pacificante; e significa, finalmente, bruciare anche noi stessi, il nostro vanitoso muoverci nel nulla. In esse, con invincibile sorpresa del lettore, è viva e continua una profonda, misteriosa metamorfosi che sempre cresce, raddoppia, non ha requie. Nel fitto labirinto di quella scrittura (aspra e leggera e penetrante come un fuoco) trovi prose che diventano un teatro: ma un teatro che s’immerge nell’arsura non mai quieta dei versi: versi che sono solenni ...