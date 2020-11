"Un governo serio avrebbe già mandato la marina militare". Pescatori ostaggio in Libia, la Meloni bombarda Di Maio (Di martedì 17 novembre 2020) A Quarta repubblica Nicola Porro intervista Giorgia Meloni a 360° e la leader di Fratelli d'Italia si scalda soprattutto quando si parla dei 19 Pescatori di Mazara del Vallo tenuti in ostaggio da inizio settembre in Libia dalle milizie del generale Haftar, che in cambio del loro rilascio chiede il ritorno in patria di 4 scafisti già condannati e in carcere in Italia. "Se fossimo stati un governo con gli attributi - tuona la Meloni -, Haftar avrebbe visto le navi della marina militare sulle coste libiche, invece noi qualunque cosa accada rispondiamo con la diplomazia". Il riferimento a Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, non è ovviamente casuale. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) A Quarta repubblica Nicola Porro intervista Giorgiaa 360° e la leader di Fratelli d'Italia si scalda soprattutto quando si parla dei 19di Mazara del Vallo tenuti inda inizio settembre indalle milizie del generale Haftar, che in cambio del loro rilascio chiede il ritorno in patria di 4 scafisti; condannati e in carcere in Italia. "Se fossimo stati uncon gli attributi - tuona la-, Haftarvisto le navi dellasulle coste libiche, invece noi qualunque cosa accada rispondiamo con la diplomazia". Il riferimento a Luigi Di, ministro degli Esteri, non è ovviamente casuale. La ...

AngeloSantoro : Germania: “Almeno altri 4-5 mesi di rigide restrizioni”. Ecco cosa fa un governo serio, non illude. Dice le cose co… - Libero_official : Giorgia #Meloni a #Quartarepubblica: 'I pescatori italiani ostaggio in #Libia? Un governo serio avrebbe già mandato… - maureelyo : @CarloCalenda il problema più grande di tutti è che sono la maggioranza nella coalizione di governo. ma è un problema serio. - FrancoTorre1953 : Aver messo in mezzo un professionista serio come #GinoStrada conferma la natura populista di questo Governo. - moriggi : RT @mgmaglie: Il presidente della regione Friuli Venezia Giulia @M_Fedriga vuole convocare la conferenza delle Regioni per opporsi a decis… -