Ultimo Natale per Melania in casa Trump? La first lady otterrà un divorzio da 50 milioni di dollari (Di martedì 17 novembre 2020) Sembra ormai certo il divorzio tra Donald Trump e Melania alla fine del mandato del presidente degli Stati Uniti. Alla first lady andranno custodia del figlio 14enne, una residenza e una casa vacanze, ... Leggi su globalist (Di martedì 17 novembre 2020) Sembra ormai certo iltra Donaldalla fine del mandato del presidente degli Stati Uniti. Allaandranno custodia del figlio 14enne, una residenza e unavacanze, ...

Agenzia_Ansa : Il primo #Natale nell'era del #Covid19 inizierà in un certo senso il 3 dicembre, quando scadrà l'ultimo #Dpcm e sar… - cappelIaiomatto : Il primo #Natale nell'era del #Covid19 inizierà in un certo senso il 3 dicembre, quando scadrà l'ultimo #Dpcm e sar… - DiscretoL : @QRepubblica Ogni Natale potrebbe essere l'ultimo dei nostri nonni. Devono arrestarmi se vogliono impedirmi di passarlo con i miei. - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il primo #Natale nell'era del #Covid19 inizierà in un certo senso il 3 dicembre, quando scadrà l'ultimo #Dpcm e saranno f… - Linkiesta : RT @europea_lk: A metà novembre nei Paesi Bassi torna in voga il dibattito nei confronti dell’aiutante di San Nicola, Zwarte Piet. Nella tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo Natale Per Melania l’ultimo Natale con Trump: riceverà 50 milioni di dollari? TGCOM Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid

Con i vaccini si intravede la luce in fondo al tunnel» Ore 09.00 - La situazione in Russia Ore 08.36 - Il ministro francese della Salute: «Voglio che i francesi possano passare il Natale in famig ...

Covid: Francia, Véran, 'cominciata decrescita dell'epidemia'

Intervistato da BFM-TV-RMC, Véran ha aggiunto di voler permettere ai francesi "di passare Natale in famiglia", ma non può ancora "fornire una data per la fine del lockdown". (ANSA).

Con i vaccini si intravede la luce in fondo al tunnel» Ore 09.00 - La situazione in Russia Ore 08.36 - Il ministro francese della Salute: «Voglio che i francesi possano passare il Natale in famig ...Intervistato da BFM-TV-RMC, Véran ha aggiunto di voler permettere ai francesi "di passare Natale in famiglia", ma non può ancora "fornire una data per la fine del lockdown". (ANSA).