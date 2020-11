Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Juventus, Morata scaccia le critiche – L’attaccante bianconero risponde a tono dopo il gol in Spagna-Germania di Nations League, gara terminata 6-0. Il duro sfogo Lazio, finalmente Immobile – L’attaccante biancoceleste ha concluso l’isolamento a causa del Coronavirus. È pronto a tornare Hysaj rassicura i tifosi del Napoli – Il terzino albanese ha voluto mandare un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ecco leA aggiornate sullevicende più importanti, a curaRedazione di Calcio24lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24. Juventus, Morata scaccia le critiche – L’attaccante bianconero risponde a tono dopo il gol in Spagna-Germania di Nations League, gara terminata 6-0. Il duro sfogo Lazio, finalmente Immobile – L’attaccante biancoceleste ha concluso l’isolamento a causa del Coronavirus. È pronto a tornare Hysaj rassicura i tifosi del Napoli – Il terzino albanese ha voluto mandare un ...

