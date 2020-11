UEFA Nations League, i risultati della sesta giornata (Di mercoledì 18 novembre 2020) UEFA Nations League, calendario, risultati e classifiche. Italia con Bosnia, Olanda e Polonia. ROMA – UEFA Nations League, calendario, risultati e classifiche. Italia inserita nel Gruppo 1 con Bosnia-Erzegovina, Olanda e Polonia. UEFA Nations League, Lega A Di seguito il resoconto completo della Lega A. Gruppo 1 Classifica: Italia 9; Olanda 8; Polonia 7; Bosnia-Erzegovina 2 6^ giornataBosnia Erzegovina-Italia (18/11 ore 20.45)Polonia-Olanda (18/11 ore 20.45) 5^ giornataOlanda-Bosnia-Erzegovina 3-1 (6′, 14′ Wijnaldum (O), 55′ Depay (O), 63′ Prevljak)Italia-Polonia 2-0 (la cronaca del match) 4^ ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 18 novembre 2020), calendario,e classifiche. Italia con Bosnia, Olanda e Polonia. ROMA –, calendario,e classifiche. Italia inserita nel Gruppo 1 con Bosnia-Erzegovina, Olanda e Polonia., Lega A Di seguito il resoconto completoLega A. Gruppo 1 Classifica: Italia 9; Olanda 8; Polonia 7; Bosnia-Erzegovina 2 6^Bosnia Erzegovina-Italia (18/11 ore 20.45)Polonia-Olanda (18/11 ore 20.45) 5^Olanda-Bosnia-Erzegovina 3-1 (6′, 14′ Wijnaldum (O), 55′ Depay (O), 63′ Prevljak)Italia-Polonia 2-0 (la cronaca del match) 4^ ...

Eurosport_IT : Questi i risultati delle altre gare della Nations League ???? #NationsLeague - matteo_delve83 : RT @Eurosport_IT: La Spagna umilia la Germania ???????????? #NationsLeague | #SpagnaGermania | #history - DVACMILAN : Già facciamo fatica a far andare avanti Champions League ed Europa League e la UEFA cosa fa? Si inventa la seconda… - spaziocalcio : UEFA #NationsLeague: #España, 6-0 contro la #DieMannschaft! La Svezia è retrocessa - infoitsport : Uefa Nations League, come funziona il torneo. Italia - Bosnia è decisiva per vedere gli azzurri in Final Four -